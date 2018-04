Talgulised keeletoimetasid üle 700 Vikipeedia artikli

Tartu Ülikoolis 2. kursusel eesti ja soome-ugri keeleteadust õppiv Merily Šmidt toimetas talgutel kokku 140 artiklit. „Korrektoritööga olen varem kokku puutunud, aga enne talguid ei teadnud ma, et Vikipeedias keeletoimetada saab,“ rääkis ta. „Mul on väga hea meel, et Vikipeedias õigekeelsusele tähelepanu pööratakse.”