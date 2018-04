AS Põlva Vesi juhataja Kristo Kivisaar tahab algatada Põlva algklasside õpilastele leiutiste joonistusvõistluse. Ta loodab, et see aitab mõnelgi noorel elus sihte seades langetada valikut reaalainete kasuks.

FOTO: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees