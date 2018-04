Loodusesõbrad ruttavad taas konnadele appi

Eestimaa looduse fond (ELF) kutsub sellega seoses konni ohutult üle tee abistama lõikudel, kus kahepaiksete rändeteed ristuvad sõiduteedega. Eriti tähelepanelik tasub autojuhtidel olla hilisõhtustel tundidel, kui ränne on massiline ning vabatahtlikud kahepaikseid abistamas.

Lõike, kus liikluse tõttu hukkub sadu ja tuhandeid konni, on palju just linnade lähedal. Suurem liikluskoormus on pannud löögi alla kahepaiksete populatsioonid just tihedama inimasustusega paikades.

«Kuna oleme vabatahtlike abiga konni abistamas juba 7. aastat, on väga selgelt välja tulnud, et linnades ja nende lähedal on kahepaiksete asurkonnad suuremas kadumisohus ja seetõttu vajavad meie abi olulistel hetkedel, nagu seda on sigimispaikadesse ränne, » ütles «Konnad teel(t)» aktsiooni eestvedaja Kristiina Kübarsepp.

Ta tõdes, et linnades ja nende lähedal on aga ka vabatahtlikel lihtsam konnatalgutel kaasa lüüa. «Näiteks on Tartus Ihastes ja Tallinnas Astangul igal aastal tuhandeid kahepaikseid abistanud tublid vabatahtlikud, kes oma kodukandis selle liigi säilimise eest on hea seisnud,» kiitis Kübarsepp aastast aastasse kaasa löönud vabatahtlikke.

Kõik, kes varasematel aastatel märganud oma kodukohas mõnd konnadele ohtlikku teelõiku ning soovivad seal talguid korraldada, võiksid oma soovist teada anda konnatalgute vabatahtlike koordinaatorile Kadri Allerile aadressil kadri.aller@elfond.ee.

ELF toetab talgukorraldajaid nõu ning võimaluste piires vajalike vahenditega. Tänaseks on üle Eesti kirjas 13 talgukohta, näiteks Tartus Ihastes, Tallinnas Astangul, Harjumaal Kloogal ja Kehras, Lääne-Virumaal Tapal ning Ida-Virumaal Kuremäel. Talgujuhte oleks veel vaja Leie-Oiu talgukohta Võrtsjärve ääres, kuid oodatud on talgud ka teistes konnadele ohtlikes teelõikudes. Varem kaardistatud konnarände teekonnad leiab ELFi kodulehelt.

Kõik, kes soovivad talgutel kaasa lüüa, võivad liituda veebilehel konnad.elfond.ee konnatalguliste listiga või «Konnad teel» Facebooki lehega, kus suurematest talgutest jooksvalt teada antakse.

Konni üle tee aidates on väga oluline järgida liiklusohutuse põhimõtteid. Nii kahepaiksete kui ka konnatalguliste turvalisuse pärast soovitatakse talgukohtades kasutada ajutist konnatõket. See takistab konnade pääsemist teele ning talgulised saavad tee äärest tõkke tagant konnad ämbrisse koguda ja ohutuses veendununa nad üle tee toimetada. Enne konni abistama minnes tuleks kindlasti tutvuda konnatalgute infoga kodulehel konnad.elfond.ee.

Konnaränne toimub tavapäraselt aprillis ning selle eelduseks on soojad ja niisked ööd. Rände tippaeg on hilisõhtuti kella 21–23 ning ränne kestab kokku mõned päevad. Olenevalt ilmast võib konnaränne toimuda ka lainetena: külmematel öödel vähem, soojematel ja vihmastel õhtutel massiliselt.