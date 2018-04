Galerii: Valgas selgusid riigi parimad minifirmad

Eesti tänavuseks parimaks minifirmaks valis žürii Põlva kooli minifirma Kristallselge, mille liikmed on Kristella Nupp, Lisette Johanson, Karoliina Musting ja Anett Sammalkivi. Tüdrukuid juhendab Kaia Tamm. Žürii iseloomustas firmat järgnevalt: „Meeskonnatöö hea. Jooksev tootearendus, kuulavad klienti. Tootearendus. Kiire reageerimine klientide vajadustele ja soovidele.“

Auhinnaks sai võidufirma reisi Rootsis toimuvale õpilasfirmade laadale. Firma liige Karoliina Musting ütles, et nad leidsid äriidee internetist. „Välimuse kohandasime ise, see on täiesti ainulaadne,“ lausus Musting.