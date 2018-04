Rongiga saab 28. aprillist taas Piusale

Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi Elron (www.elron.ee) all tegutsev riigile kuuluv ettevõte, mis pakub kiiret, mugavat, turvalist ja keskkonnasõbralikku ühistransporti elektri- ja diiselrongidega kõigil Eesti rongiliinidel. 2017. aastal tehti Elroni rongidega 7,3 miljonit reisi, mis on 8% rohkem kui 2016. aastal.