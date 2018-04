Serviti asus seeriat juhtima

Mäng algas Serviti dikteerimisel. Hea kaitse ja edukad tõrjed tagasid, et vastasel õnnestus esimene värav Eston Varuski selja taha visata alles 9. minutil. Ja kuigi teisel poolajal said mänguaega eelkõige vahetusmehed ning edu kahanes, ei ohustanud vastane kordagi Serviti esimese poolfinaalmängu võitu.