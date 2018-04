Piiriametnikud otsisid illegaale

«Kui tööandja kutsub töölisi teistest riikidest, tuleb tal kutsutud inimese tööle saabumine registreerida politseis. Sellise järelevalve eesmärk on tagada, et Eestisse ei saabuks need, kes võivad olla ohuks kohalikele aga laiemalt kogu Euroopale. Kuna sageli ei kohtu tööandja teisest riigist värvatud töötajaga ega tea tema tausta, annab politseipoolne eelnev taustakontroll kindlustunde ka tööandjale,» selgitas piiri- ja migratsioonijärelevalve inspektor Elen Hansen.

Ta kirjeldas, et sagedamini ongi probleem just see, et tööandja unustab võõrtöölise töötamise politseis registreerida või ei jälgi, millise perioodi vältel tohib töötaja Eestis viibida. Võõrtöölise Eestis viibimist piiratakse kas viisa või viisavaba perioodiga ja selle pikkus oleneb tööst, milleks nad on siia kutsutud.