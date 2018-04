Löökaukude hooaeg on saavutanud tipu

Seesami sõidukikindlustuse vanemkahjukäsitleja Anti Otsla sõnul on meie kliimas autojuhtidele kevadiseks peavaluks löökaugud, mis igal aastal toovad kümnete tuhandete eurode eest kahjusid. Enamikel juhtudel on tegemist rehvide või velgede purunemisega, suurema kiiruse või ohtlikuma augu puhul võivad aga saada kahjustada lisaks veermikule ka muud sõiduki keredetailid.

Kindlustaja sõnul on löökaukude kõrghetk just nüüd, mil lumi on sulanud ja usinad teetöölised pole veel jõudnud teid parandama hakata. Seepärast tuleks kevadistel teedel sõita ettevaatlikult ning panna tähele löökaukude eest hoiatavaid teemärke. Kui aga hoolimata ettevaatlikkusest on auto sõitnud läbi löökaugu, tuleb õnnetuse järgselt kindlasti lasta politseil fikseerida sündmuse toimumiskoht.