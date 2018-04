Võru ja Valga ootavad kandidaate aukodaniku tiitlile

„Hea meel on selle üle, et volikogu liikmed otsustasid seda kaunist ja auväärset traditsiooni jätkata ning Valga linna väärikaid kodanikke tunnustada. Tean, et tublisid ja aukodaniku tiitlit väärivaid inimesi on hulgaliselt. Usun, et jagub ka aktiivseid inimesi ja organisatsiooone, kes tegusaid ning teenekaid inimesi kandidaatideks esitavad," sõnas Valga vallavolikogu esimees Külliki Siilak.