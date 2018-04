Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti

„Riik toetab algatusi, millega luuakse abivajajatele inimväärsed ja tänapäevased elamistingimused – see on üks olulisemaid sotsiaalvaldkonna reforme. Selle tegevusega soodustame inimeste aktiivsust ja võrdväärset osalemist ühiskonnaelus – anname neile võimaluse oma lähedastega rohkem suhelda, ennast teostada ning olla aktiivsed. Loodame, et riik näitab sellega head eeskuju hoolekande asutuste korrastamisel ning kohalikud omavalitsused saavad julgustust sama kõrgete standardite kehtestamiseks ka üldhooldekodudes.“

Ekspertkomisjoni esimehe, sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse sõnul ei olnud komisjoni töö sugugi kerge. „Ühelt poolt valmistas heameelt, et projekte laekus üle kogu Eesti ning nende seas oli tugevaid kandidaate – näiteks plaanitakse esmakordselt luua kohad ka Hiiumaale, kus seni erihoolekandeteenuseid ei pakutud. Samuti on rõõm tõdeda, et projekti kirjutamisel mõeldi töökorralduse arendamisele ning koostööle erinevate partneritega," ütles Kuuse. „Kahjuks esitati meile jätkuvalt ka projekte, mille eesmärk oli taastoota neid institutsionaalseid lahendusi, mida käimasoleva erihoolekande reformiga soovime kaotada. Taolised lahendused ei paku abivajajatele inimväärseid elutingimusi ega anna neile võimalust iseseisvaks eluks – see ei ühti riigi seatud eesmärkidega.“