Tipp-pianisti etteaste algas kärssavate juhtmete all

Sisask on kindlasti üks müstilisemaid Eesti heliloojaid. Näiteks on ta «Tähistaeva» loomiseks arvutanud välja taevakehade vahelisi kaugusi ja need omal viisil helidesse üle kandnud. «Ja kui Sisaski koer mõne noodi peale haugatab, on see märk, et see noot peab kindlasti sisse minema,» teadis Randvere rääkida.