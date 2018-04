80aastane raamatukoguhoidja: kui on aiamaa, pole kepikõndi vajagi

Kimbud ja tänukirjad üle antud, suunduti raamatukogu ülakorrusele juubilariga juttu puhuma. Lea Saaremäe on üle elanud mitu riigivõimu ja raskeid aegu. Ta meenutas, et oli aeg, mil ei saanudki aru, kes hommikuks parasjagu võimule oli tulnud. Oma majapidamine on tema peres alati olnud – meelde tuli, kuidas sakslased kõik nende kanad ära küpsetasid ja kuidas Räpinas leiva järel käia tuli.