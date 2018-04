Sarja stsenarist ja režissöör Gerda Kordemets tunnistas kaks nädalat tagasi Õhtulehele, et selle edasine saatus on lahtine, sest uueks hooajaks pole veel tellimust tehtud.

Kordemets tõdes sedagi, et Siberi liin, mis toodi sarja koos otepäälase Veikko Tääri kehastatava uue peategelase Viktor Koroliga, on end ammendanud. Kui uuele hooajale antakse roheline tuli, tuleks tal meeskonnaga mõelda, kuidas sarja pisut värskendada. «Praegu pole me sellega tegelnud, sest ei tea, kas seda on vaja.»