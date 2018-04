Tõrva pubi Seltskond sulges uksed

"Kahekümne nelja tunniseid vahetusi lihtsalt ei jõudnud teha enam. Iga päev helistavad kliendid ja küsivad, miks sulgesime. Põhjused on isiklikku laadi ja neid ma kirjeldama ei hakka," lausus Tõrvas Valga maantee 72a asuva pubi juhataja Teddy Urmet.

Ta lisas, et Valga maanteel asuv pind on rendile anda ning avaldas lootust, et peagi saavad Tõrva inimesed uue tantsukoha. Seni peab Urmeti sõnul lähedal asuv Juudase rokiklubi rohkem pingutama ja end tihemini klientidele kättesaadavaks tegema.