Lõkkepõletajatest kulusüütajad panevad päästjaid muretsema

Kaunil kevadeajal sillerdavad ojades värsked veed, linnud trillerdavad pesa ehitades laulu, looduses õilmitseb tärkamine, muutumine ja uue loomine. Rohelus võtab hoogu, kuid veel on ülekaalus põllud ja metsaalused halli kuluheinaga. Juba on platsis esimesed maainimesed või suvilatesse saabunud linnaelanikest poolmaalased.

Uue algusega kaasnevas puhastamiskires lõkkeid süüdates ei soovi ju keegi viga saada, teistele viga teha või loodust kahjustada. Ometi on hävitavaid kulutulekahjusid kevaditi liiga palju. Peale lõkete saavad need tihti alguse hoolimatult maha visatud suitsukonist, tikust või isegi päikse käes suurendusklaasina toimivast pudelipõhjast. Just nii kergesti süttibki kuiv kulu.

Kõige rohkem panevad Lõuna-Eesti päästjaid siiski muretsema kevadised lõkketegijad, kes oma lõkkeid ei piira ega valva või süütavad need tuulise ilmaga. Vaatamata päästjate ennetustööle püsib kevaditi trend, et lõkkepõletamise või lahtise tule kasutamise ohutusnõuete eiramisest süttib üle 1200 maastikupõlengu. Kuivade ja tuuliste ilmade püsimisel võib väljasõitude arv kulutulekahjudele lausa kahekordistuda.

Me kõik ootame ja soovime, et päästjad oleksid igal hetkel valmis tõttama tõsistele õnnetustele, kus on vaja inimelusid päästa või et nad tegeleksid rohkem õnnetuste likvideerimisest palju kasulikuma ennetustööga. Selle soovi täitumiseks tuleb igal elanikul lõkke või lahtise tule kasutamisel ohutusnõudeid järgida ja tagada, et ei süttiks kulu. Seda nii varakevadel kulukuivamise perioodil, kui suvisel põuaajal.