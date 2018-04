Galerii: Oleg Grossi helikopter tekitas Otepääl elevust

„Vaatasime kinnisvaraarenduse võimalused üle,“ märkis Eesti üks rikkaimaid ettevõtjaid Oleg Gross pärast kopterilendu. Ta lisas, et enne talvepealinna jõudmist vaatas ta üle ka näiteks Võru ja Valga. „Võrus me saime positiivse tagasiside, üks krunt on seal vaatamisel, saame hakata seal ehitama. Käisime Valgas ja uurisime seal paari kinnistut.“