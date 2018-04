Mooste mõis pälvis kõrge tunnustuse

Tänaseks on Mooste mõisas kasutusel juba ligi 10 kõrvalhoonet, millest suurim ja tuntuim on kunagisse lauta rajatud Folgikoda, hinnatud kontsertsaal, kus toimuvad ka suurejoonelised peod ja pulmad. Endises meiereis asub väike, kuid hubane tervisekeskus, perearsti praksis ja apteek. Viinavabrik on hinnatud peokoht ja kaunis hotell.