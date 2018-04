Kirik toetab traditsioonilise abielu fikseerimist põhiseaduses

Otsuse eelnõu järgi otsustab EELK kirikukogu toetada riigi põhiseaduse täiendamist sättega, mis sõnastab abielu ainult ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna. Otsuse seletuskirjas on välja toodud, et perekond rünnaku all: ühelt poolt ohustab seda vääritimõistetud vabaduse kuritarvitamine, teisalt soovitakse avalikult sõlmitud abielu defineerida ümber, nii et see tähistaks ka muid liite peale ühe mehe ja ühe naise vahelise ühenduse.

EELK peapiiskop Urmas Viilma ütles ERR-ile, et tegemist on toetusavaldusega, kuid ise kirik riigikogule ettepanekut põhiseadust muuta ei tee. Viilma sõnul on sellised teemad kirikus üleval tõukuvalt tema mullu detsembris peetud advendikõnest, kus ta sellise mõtte välja käis.

EELK Rakvere Kolmainu koguduse vaimulik Tauno Toompuu, kes on varem öelnud, et ei näe kooseluseaduses probleemi, sest kristluse põhisõnum on armastus ja homoseksuaalid on samamoodi osa ühiskonnast, sõnas, et peab eelnõu siiski problemaatiliseks.

Toompuu selgitas, et kui peapiiskop mullu esimesel advendil selle mõtte välja käis, oli kontekstiks see, kuidas tulla välja kooseluseadusega tekkinud patiseisust.