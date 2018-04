Sangaste rattaralli võitsid Tartu ratturid

"Mitmed rajalõigud olid kevadiselt märjad, aga kuna minu positsioon oli hea, siis sain valida kuivemaid kohti rajal. Tänu sellele tuli võrreldes teistega sisse hea edumaa. Samuti olid sel aastal suuremad võiduvõimalused, sest tavaliselt on võistlusel olnud rohkem tugevaid rattureid. See on toimunud vahetult peale EMV-d, näiteks Alo Jakin on alati kohal olnud. See kõik mõjutas kindlasti palju tervet sõidu käiku," võttis Vahtra sõidu kokku.