Ohtlik kuur meelitab ligi lapsi ja kasse

Aia poe pidaja FIE Kalev Taits on kuurikompleksis ühe kolmandiku omanik. Ülejäänud osa hoonest kuulub kõrvalasuvate Puiestee 3 ja Aia 14 korteriühistutele. Kortermajade heakorra eest hoolitseb Arkaadia Halduse AS.

Poemüüja Silvia Peterson rääkis, et on aastaid tagasi näinud lagunevas kuuris pesitsemas üle kümne kassi. «Kohalikud elanikud tassisid neile kasukaid ja süüa. Probleem muutus eriti teravaks, kui kolm aastat tagasi üks kass poekatuse vahel hinge heitis.»

Petersoni sõnul tuli tookord roiskuva korjuse kättesaamiseks jupp katust lammutada. Müüja lisas, et poeuksele sirtsutamine ja ruumidesse sissejalutamine oli kiisudele igapäevane meelelahutus. Nurrumeistrite peo lõpetas Valga kodutute loomade varjupaigale esitatud kaebus ja neljajalgsed toimetati püünispuuridega minema. Nüüdseks on Petersoni hinnangul kassivaba aega juba aasta jagu nautida saadud.

«Rajatis on ohtlik sinna mängima kogunevatele lastele. Katus on osaliselt sisse vajunud ja seinad laiali vajumas. Kalev Taits on korduvalt uksi sulgenud, kuid elanikud on neid avanud,» kinnitas Peterson.