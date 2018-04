Uuring: Reformierakonna edu püsib hoolimata reitingu langusest

«Juhib kindlalt Reformierakond 30 protsendiga, kuid nende toetus on mõnevõrra langenud, nähtavasti juhuslikuma eelistusega valijate arvelt, sotsiaal-demograafilistes lõikeid vaadates on langus peamiselt toimunud meeste ja alla 35-aastaset hulgas,» ütles küsitluse tulemusi kommenteerinud Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog.

«Teisel kohal olevale Keskerakonnale on lähenemas EKRE, kes on nüüd esmakordselt ületanud 19 protsendi taseme. Neid toetavad põhiliselt väikelinnade ja maa-asulate elanikud,» lisas Voog.

«Erandlik on roheliste sattumine 6 protsendi tasemele, viimati olid nad sel tasemel üle seitsme aasta tagasi. Eks järgmised kuud näitavad, kas tegemist on tegemist juhusliku võnkega või millegi pikemaajalisega. Roheliste reiting on keskmisest kõrgem eestlaste, tallinlaste, jõukamate ja ka õpilaste ning tudengite hulgas,» märkis Kantar Emori uuringujuht.