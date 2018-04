Hull metsisekana patseeris külatänaval

"Tegemist oli tänavuse aasta linnu metsisega, täpsemini metsisekanaga. Kuna ta asus nii kahtlases linnalises paigas, siis oli väga suure tõenäosusega tegemist niinimetatud hullu metsisega. Kanade seas on see haruldasem, kui kukkede puhul – nii et selles mõttes toimus harukordne vaatlus," rõõmustas Meelis Uustal Eesti ornitoloogiaühingust.