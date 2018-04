Aasta suurpereks pürgib rekordhulk peresid

Konkursi eesmärk on väärtustada Eestimaa terveid ja tugevaid suurperesid ühtsuse ning lasterikkuse au sees hoidmise eest. Aunimetusega tunnustatakse perekonda, kus kasvab vähemalt neli last.

Õunapi hinnangul on suur huvi konkursi vastu märk ühiskonna küpsusest. «Kui veel mõne aasta eest valitsesid meedias valdavalt negatiivse alatooniga uudised, siis nüüd on pilt mõnevõrra muutunud. Peaaegu iga päev saame lugeda mõnest heateost või heategevuslikust algatusest, mis Eesti inimesed on ühisel jõul suutnud ära teha, ja see on rõõmustav. Lisaks on kajastamist leidnud lood toimekatest ning pereväärtusi hindavatest suurperedest.»