Maanteel saab rehve ja spidomeetrit kontrollida

Kagu politseijaoskonna vanemkomissar Kaimar Karm tõdes, et õige pea peavad kõikidel masinatel all olema suverehvid või nõuetele vastavad lamellrehvid. Pühapäevane kontrollaktsioon on ideaalne võimalus hooaja eel lasta politseinikel oma sõiduvahendi rehve hinnata ja nende seisukord üle vaadata.

Karm selgitas sedagi, et kui sõidukil kasutada näiteks teist mõõtu rehve kui on autotootja originaalis ette näinud, kipub sellest johtuvalt ka spidomeetrinäit teinekord luiskama.

Ta lisas, et ühtlasi on inimestel võimalus koos politseiga kontrollida oma sõiduki rehvimustri sügavust ning saada seejuures nõu, kas konkreetsed rehvid peavad hooaja lõpuni ohutult vastu. «Puudujääkide avastades lepitakse sõbralikult kokku vea likvideerimine, kuid trahvihirmus keegi üritusest küll kõrvale ei peaks jääma,» selgitas Karm.

Sõiduautode suvise rehvi jääksügavus peab olema vähemalt 1,6 mm, kuid politsei ja rehvispetsialistid soovitavad siiski vahetada rehvid välja juba enne, kui need nii palju kuluvad. Tõde on seegi, et kui kevadel rehvi vahetades on suverehvi mustrisügavus seaduses ette nähtud 1,6 millimeetrit, siis tuleb osta sõidukile uus jooks rehve, sest need ei pea tervet hooaega vastu.