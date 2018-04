Riik toetab 4,4 miljoniga lapsevanemate koolitamist

„Mida paremini osatakse tulla toime erinevate olukordadega, mis lastega peredes ju ikka võivad ette tulla, seda vähem on stressi ja seda paremad on omavahelised suhted,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ eesmärk on aidata lapsevanematel arendada kasulikke tehnikaid, et ennetada ja tulla toime laste käitumisprobleemidega ning luua vanema ja lapse vahel turvaline ning lapse arengut toetav keskkond.

Tänu õpitule oskavad vanemad vältida stressi tekitavaid olukordi, leida tuge ning saada hakkama raskustega laste kasvatamisel. Uuringutest on selgunud, et tänu programmile suureneb lastel probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, kasvab õpiedukus.

Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT) on tõenduspõhine programm, mille kohta on ka Eestis tõendatud, et see vähendab lapse käitumisprobleeme soodustavaid riske enam kui poole võrra. MDFT programm on suunatud 11-18-aastastele tõsiste probleemidega ja mitmekülgse abivajadusega lastele ja noortele ning nende peredele. Teraapia on pikaajaline, ühe perega tegeletakse keskmiselt 4-6 kuud, kohtumised toimuvad iganädalaselt.