Servitit lahutab finaalmängudest üks võit

Mustingu sõnul oli mäng lihtsam kui arvata võis. «Oma osa mängis kindlasti ka see, et olime mänguks rohkem panustanud, mistõttu oli mängus ka vähe mõõnasid. Kui välja arvata esimesel poolaja viieminutiline mõõn ning lisaks mõni paarirünnakuline mõõn, oli mäng ühtlane ja stabiilne. Kolmanda mängu eesmärgiks neljapäeval on hästi mängida ja miks mitte poolfinaalseeria kodusaalis ära lõpetada. Läheme endast parimat andma.»