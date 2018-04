Narkosurmi leidis aset nii Valga- kui Võrumaal

Samas on suurenenud üledoosidega seotud kiirabi väljakutsete hulk. Ainuüksi Tallinnas tehti narkootikumide üledoosi tõttu mullu kokku 1396 väljakutset. Seda on 193 võrra enam kui 2016. aastal.

«Üks põhjus on kindlasti fentanüüli kangemate analoogide, nagu karfentanüüli jätkuv turuletulek. Tegemist on erakordselt kange ainega, mille väiksemgi vale doseerimine toob kaasa saatuslikud tagajärjed – inimese tapmiseks vajalik kogus on peaaegu nähtamatu terake,» nentis Veimer.

«Ent see, et hoolimata kiirabi väljakutsete suurenemisest ei ole surmade hulk kasvanud, näitab naloksooniprogrammi toimimist – üledoosi korral osatakse senisest paremini kaaslast aidata,» lisas ta.

«110 hukkunut on 110 võrra rohkem, kui Eesti saab endale lubada. Õnneks hakkab Eesti ühiskond tasapisi mõistma, et narkomaania on haigus ning narkootikumidest sõltuvuses olevaid inimesi tuleb ja ka saab aidata,» ütles Veimer. «Keegi ei alusta narkootikumide tarvitamist fentanüüli süstimisest. Ent koguni 38% 15–16aastastest õpilastest on vähemalt korra elus mõnd narkootikumi proovinud.»