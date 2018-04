Valga valla inimesed vahetasid kohvikus kogemusi

Eesmärk on koondada valla tegusaid inimesi. «Plaanis on taolisi kooskäimisi hakata korraldama kord kuus erinevates valla piirkondades. Oleme taotlenud tegevuseks ka projektiraha, vastuse taotlusele saame maikuu jooksul,» rääkis MTÜ Sooru Arendus eestvedaja Veiko Ardel üritust sisse juhatades.

Ardeli arvates peaks kogemuskohvikust kujunema kokkusaamise koht, kus jagatakse kogemusi, arutletakse päevakohastel teemadel, analüüsitakse kitsaskohti, vahetatakse mõtteid ja tehakse ettepanekuid piirkonna arendamiseks. «Kõik, kes oma kodukandi elu-olu ja arengu vastu huvi üles näitavad, on teretulnud kaasa mõtlema, rääkima ja ettepanekuid tegema.»

«2015. aastal alustasime talumajapidamist viie kitsega, nüüd on meil neid 43. Müüme kitsepiima ja erinevat sorti kitsejuustu,» rääkis noor talunik, kahe lapse isa, kes hõivatud ka palgatööga ning toimetab blogi metsikelu.ee. «Raamatus püüdsin kirjutada oma kitsedest, maaelust ja käsitsi asjade tegemisest nii, et see inimestele korda läheks,» sõnas raamatu autor. Kõigil kohaletulnutel oli võimalus raamatut ka osta.