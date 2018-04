Põhjus, miks Venemaalt võetud hädaabikõne Eesti häirekeskusse tuli, on ilmselt asjaolu, et helistaja kasutab Eesti mobiilsidevõrku, mis on piiritagustel aladel levinud odav viis Eesti sugulaste või tuttavatega ühenduse pidamiseks.

FOTO: Elmo Riig /Sakala