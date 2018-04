Põlengu põhjustas ilmselt rõdule visatud koni

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik tõdes, et 13. aprilli hilisõhtul viiekorruselises elumajas puhkenud põlengu asjaoludes on mõndagi ebaselget. Küll aga selgitasid päästeameti menetlusinspektorid tema sõnul välja, et tulekahju põhjustas tõenäoliselt hooletus suitsetamisel.