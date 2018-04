Metsaküla muusikud loodavad kogu Lõuna-Eesti toetusele

Väikeses metsakülas elades on üsna suur juhus leida endale bändikaaslased naabrimeeste hulgast. «Olen üksi käinud juba 15 aastat pidudel ja juubelitel lõõtsa mängimas, kuid neli aastat tagasi hakkasime külapäeva puhul naabrimeestega koos musitseerima. Koos on lusti rohkem ja nüüdseks oleme pidudel rahvast tantsitanud juba üle 100 korra,» rõõmustab lõõtsamees ja bändi kokkukutsuja Toomas Valk (34).

Kolm meest on Nedsaja külla elama sattunud väga erinevatest paikadest ja isesugustel põhjustel. Kitarrist Paul Hunt (27) on kohalik poiss: Värskas kasvanud ning Nedsaja külast on pärit tema vanaema.

Lisaks ühisele kodukohale ühendab mehi kirg muusika vastu ja soov oma pillimänguga rahvast tantsutada. Nagu üks õige rahvabänd ikka, mängivad Nedsaja poisid just neid lugusid, mis rahvale rõõmu valmistavad ja endale meeldivad. «Meie põhimõte on, et me mängime alati live muusikat. Meile on oluline koos mängimisel tekkiv hea energia ja klapp publikuga. Õige pidu sünnib bändi ja publiku koostöös,» selgitab Toomas Valk.