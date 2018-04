Valgas on luubi all kahanev linnaruum

Iga linna suurim kapital on selle linna elanikud. Alakasutatud ja hüljatud hooneid täis linnaruum aga halvendab elanike suhtumist oma linna ning väheneb nende tahet anda oma panus kodukoha arendamisse, selle tulemusena aeglustub linna areng veelgi. Kas väheneva elanikkonnaga linnadel on lootus taolisest allakäiguspiraalist välja saada?

Eesti Arhitektuurikeskuse Välkloengute eesmärk on kutsuda avalikkust kaasa mõtlema ja arvamust avaldama meid ümbritseva avaliku ruumi kujundamisel, tekitada arhitektuuriteemadel avalikku arutelu ja viia ühiskonda arusaamist, et arhitektuur on meie kõigi asi. Välkloengud on tasuta.