Koolidele ostetakse hulk uusi digiseadmeid

„Õpilaste digioskuste arendamise, IT-õppe ja e-hindamise läbiviimise üheks suureks murekohaks on puudus piisaval hulgal seadmetest. Soovime, et see ei saaks takistuseks kaasaegse ja võimalusterohke hariduse pakkumisel,“ ütles haridus- ja teadusministeeriumi e-teenuste osakonna juhataja Andres Ääremaa.