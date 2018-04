Aivar Rehemaa vahetas õunad maasikate vastu

Paraku sai õunaäri peagi tagasilöögi, kui põllumajandusamet teatas, et osaühingut Mulgi Õun kahtlustatakse üheksa tonni tõendamata päritoluga õunte turustamises. Amet andis novembri lõpus korralduse need ubinad poodidest kokku korjata.

Rehemaa ütles toona rahvusringhäälingule, et need üheksa tonni osteti kokku ümberkaudsetelt väiketootjatelt ning on väga keeruline tõestada, kelle aiast need täpselt pärit on. Ta kinnitas, et enamikus pakendites oli õige õun. Põllumajandusametit mehe selgitused aga ei veennud.