USA tuntud laulja annab Otepääl kontserdi

Myrna on laulja, laulukirjutaja, ansamblijuht, flötist ja häälekoolitaja. Kuigi talle on suurt mõju avaldanud Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Nancy Wilson ja Natalie Cole, tunnistab Myrna uhkusega, et tema lauljatee sai alguse viiendal eluaastal oma isa kirikus.