Rajaleidja karjääriteenused liidetakse töötukassaga

„Riik areneb pidevalt ning seetõttu vajab karjääriteenuste süsteem uuendamist. Oluline on olemasolevate vahendite eesmärgipärane kasutamine ja teenuste dubleerimise vähendamine, sest Rajaleidja ja töötukassa sihtrühmad on osaliselt kattuvad, eriti just noorte puhul, ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.