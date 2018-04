Galerii: Valgas otsiti kahaneva linnaruumi atraktiivseks muutmise võimalusi

Tintera ütles sissejuhatuses, et elanikkonna kahanemisega kaasnevad igal pool samad probleemid: majandusliku olulisuse vähenemine, mahajäetud hooned, ebaatraktiivne keskkond. „Enamik nendest nähtustest e i ole kohaliku omavalitsuse tasandil mõjutatavad. Arhitektina pean uskuma, et elaniku side linnaga on mõjutatud linnaruumi atraktiivsuse kaudu.”