Ministeerium manitseb prügilõkete tegemisest loobuma

„Küllap on nii mitmelgi plaanis kasutada vabu päevi näiteks majapidamises heakorratööde tegemiseks. Koristamise käigus tekib ikka jäätmeid, aga mida nende jäätmetega teha? Koristuse ajal tekkinud jäätmetest vabanemiseks parim viis on koguda need liigiti ning viia liigile vastavasse konteinerisse või jäätmejaama,“ kirjutab keskkonnaministeerium Facebookis.