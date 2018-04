Kinnistu pärijatel on aega end kirja panna juuni lõpuni

Pärast 2016. aasta sügisel kinnistute pärijatele meedia vahendusel edastatud palvet end omanikuna registreerida on Tartu maakohtus parandatud koguni 7338 kinnistu andmed. Nende kinnistute 2626 pärijat esitasid avaldused pärast esmase hoiatusmääruse saamist.

„Kinnistusraamatus olevad andmed peavad peegeldama tegelikkust. Tagasiside on näidanud, et valdavalt jäi pärast endise omaniku surma uus omanik kinnistusraamatusse kandmata teadmatusest. Kindlasti soovime inimeste trahvimisest hoiduda ja väga loodame, et puuduvad avaldused jõuavad paari kuu jooksul samuti meieni,“ ütles kinnistus- ja registriosakonna kohtudirektor Virve Altuhova.