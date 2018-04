Arvamus: Euroopa Liit ei ole mulle midagi abstraktset ega kauget

See on eluviis, sest juba pikemat aega on Euroopa Liidu võimalused ja vabadused olnud minu elu lahutamatu osa. Esimeste kogemustena võib välja tuua õpilastele mõeldud projekte, näiteks Mudel-Euroopa Parlament ning Euroopa Noorteparlament. Need on võimaldanud mul juba üsna noores eas reisida teistesse riikidesse ning saada osa huvitavatest kogemustest.