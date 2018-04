Lõõtsamehed võtavad mõõtu

1971. aastal ellu kutsutud võistlust peetakse traditsiooniliselt Võru pärimustantsufestivali ajal, mis leiab aset 5.–8. juulini. Festivali peateema on tänavu «Teppo timm ja polkasamm», lisaks lõõtsade võistumängimisele on kavas kontserdid ja konverents.

Arutletakse, mis on Teppo-tüüpi lõõtspillis nii erilist, kuidas käis lõõtspillide tegemine kuulsa meistri eluajal ning millisel moel tänapäeval pille valmistatakse. Samuti püütakse selgust saada, miks see pill ja lõõtsamäng on muutunud nii populaarseks. Ettekannetega aitavad neid teemasid avada lõõtsaõpetaja Juhan Uppin, Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa ning lõõtsameistrid Heino Tartes ja Leho Laaser.