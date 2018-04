Helios pidi kodumängus tunnistama Lasnamäe paremust

Kaotus oli seda valusam, et mängu domineeris kodumeeskond, kel aga kuidagi ei õnnestunud palli külaliste väravasse saata.

„Kahjuks läks seekord nii. Valus kaotus, raske on seda sõnadesse panna. Üks põhjus oli kindlasti väga kehv realiseerimine. Võimalusi oli meil omajagu ja päris häid, aga kas siis väljaku olukord või meeste individuaalsed oskused, midagi oli sellist, mis ei lubanud i-le täppi panna,“ ütles pettunud peatreener Jaanus Vislapuu vahetult pärast mängu lõppu.

Ajax lõi esimese värava kümmekond minutit enne mängu lõppu otse karistuslöögist, kui võrulastel üks meestest müürist üles hüppas ja pall tema jalge alt läbi paremasse väravanurka lipsas. Lisaminutitel said külalised kirja teisegi tabamuse.

„Ründasime lõpus kõigi jõududega ja see on tavaline, et kui ise ära ei löö ja vastane saab kiiresse kontrasse, võib tulla valus karistus,” sõnas Vislapuu.