GALERII: Keeni raudteejaama lähedal põles kulu

„Põlenud pinda on umbes poolteist hektarit. Kulupõleng on just raudtee ääres,“ ütles Valga päästepiirkonna meeskonnavanem Marko Pihlak Keeni raudteejaamas kella 18.20 paiku. „Öeldi, et piir on peale saadud ja tuli edasi ei lähe. Seal on hästi soine pinnas, sinna kohta oli autodega väga raske ligi pääseda.“