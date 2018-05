Viimastel kuudel on õhk olnud tiine muret tekitavast sõnumist, et Valga ja Põlva haiglas sünnitusabi pakkumine lähiajal lõpetatakse. Olen Võru linnapeana protsessi pingsalt kõrvalt jälginud ja olnud dialoogis Lõuna-Eesti haigla ning Tartu Ülikooli kliinikumi juhtkonnaga. Sest ikka ja jälle on minu poole pöördunud murelikud kodanikud ja uurinud, kas Võru ja Lõuna-Eesti haiglat tabab sama saatus.