Mustangi talu peremees Aarne Musting on kasvuhoones maasikaid kasvatanud 15 aastat.

Võrumaal Osula külas Mustangi talus on valminud esimesed tänavused magusad kasvuhoonemaasikad.

500 ruutmeetri suuruses kasvumajas on umbkaudu 5500 maasikataime. Osa maasikaid on juba müüki jõudnud, hulk tulipunaseid marju ootab noppimist ning osa on alles valmimas.