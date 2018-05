Suurõppus läheb lahti

Antsla vallas on Kobela kuulsas Linda rahvamajas end sisse seadnud kaitsevägi, kes kolmapäeval alustab kaks nädalat kestvat suurõppust Siil 2018. Rahvamaja taga on üles löödud telgid ning ala on piiratud aiaga.

FOTO: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees