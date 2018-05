Ratas ei välista lisaraha eraldamist sünnitusosakondadele

Helme juhtis tähelepanu probleemidele, mida osakondade sulgemine endaga kaasa võib tuua, ja tundis huvi, kuidas need saaks tööd jätkata, andis teada Riigikogu pressiteenistus.

Peaminister ütles, et otsuse sulgeda Põlva haigla sünnitusosakond 1. oktoobrist ja Valga haigla sünnitusosakond 1. juulist on teinud haigla nõukogud. Ta lisas, et sellise otsuse õigus peabki jääma meditsiinitöötajatele. Samas märkis Ratas, et on saanud Valga volikogu esimehe ja vallavanema kirja, milles tuuakse välja soov, et sünnitusosakond jätkaks tööd.

Statistikast rääkides ütles Ratas, et Põlva haiglas sündis 2006. aastal 306 ja 2016. aastal 236 last ehk sündide arv on langenud 80 võrra. Valga haiglas sündis tema sõnul 2006. aastal 247 ja 2016. aastal 132 last ehk sündide arv on vähenenud 115 võrra. Peaminister lisas, et sündivus on langenud ka Kagu-Eesti kolmandas, see tähendab Võru haiglas.

«Ma saan tänase info kohaselt aru selliselt, et meditsiinipersonal mõlemas haiglas ja nõukogu tasandil ütleb, et nad on valmis sünnitusosakondadega jätkama, aga küsimus on rahalise katte puudumises. Ja see on see, ma arvan, mille üle tuleks debateerida,» lausus Ratas.