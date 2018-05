Ämmaemandate päeva mess jagab rasedatele infot

Päeva avab sotsiaalkaitseminister Kaia Iva: "Eestis sünnib aastas keskmiselt 13 500 last. Riigi ülesanne on anda lastega peredele turvatunne ning vabadus planeerida oma tööd ja pereelu. Mul on hea meel, et sellele kõigile lisaks toetab ka kogukond selliste üritustega perelisa planeerivaid või ootavaid peresid.“