Telesaate «Rahvabänd» võitnud Nedsaja Küla Bändi mehed on triumfijärgse nädala jooksul keskendunud koduste tööde järeletegemisele: vedanud laudast sõnnikut välja ja parandanud karjaaedu.

«Põhiline on, et see meile endile meeldib,» lausus Valk tuuritamise kohta. «Me ei tee seda raha pärast, vaid raha eest.»