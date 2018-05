Retrobesti peaesinejad on väike Peetrike ja ilus Mardike

Otepäält pärit Mart Juur on Retrobesti vedamas juba kolmandat aastat. Tema kõrval on üles astunud värvikas baarmen Hillar ja Eesti esikosmonaut Bläck Rokit. Sel korral on Mart Juur kampa võtnud hea sõbra Peeter Oja. Kuid sellest veel ei piisa ja mehed on otsustanud end viia aega, kus nad olid oma parimas vormis. Nii ongi peaesinejad väike Peetrike ja ilus Mardike.